Unutulan Ferrari Geri Döndürüldü! 77 Milyon TL Çöp Oldu (Video)

Ferrari tarihinin muhtemelen en sevilmeyen otomobillerinden biri olan 1987 model Ferrari 412 sil baştan yenilendi. OMD (Otsuka Maxwell Design) ekibi tarafından çok uzun bir süre zarfında geliştirilen araba için neredeyse bir servet değerinde para harcandı. Bu yenileme ile birlikte araba bambaşka bir görünüme kavuştu.

Yenilenen Ferrari 412 İçin Neler Yapıldı?

Ferrari 412'nin motorunda büyük bir değişikliğe gidildi. Orijinal motor tamamen çıkarılıp yerine Ferrari 812 Superfast modelinde bulunan ve performans açısından orijinal modelle arasında neredeyse bir uçurum oluşturan 6,5 litrelik V12 motoru yerleştirildi. Bu süreçte aracın orijinal görünümüne uyum sağlamasına çok dikkat edildi.

Motor normalde oldukça güçlü olsa da dışarıdan bakıldığında oldukça nostaljik bir hissiyat uyandırıyor. Ferrari 412'nin bu versiyonunda ayrıca klasik bir sürüş hissi elde edilmesi için Ferrari 599 GTB modelinin otomatik şanzımanı temel alındı. Renk tarafında altın sarısı ve siyah renkler kullanıldı.

Tamponlar gövdeye daha yakın hâle getirilirken çamurluklar daha da genişletildi ve klasik açılır kapanır farlar yerini daha modern farlara bıraktı. Özel üretim olan 18 inç Brixton Forged jantların tercih edildiği bu aracın iç tarafında ise yine hiçbir masraftan kaçınılmadı ve üst seviye malzemeler tercih edildi. Her bir köşesi yumuşak Alcantara ve yüksek kaliteli deri döşemelerle yenilenerek konfor odaklı bir deneyim sunacak şekilde ayarlandı.

Bu ilgi çekici tasarımın en dikkat çekici tarafı, iç döşemelerde kullanılan ve metresi yaklaşık bin dolar (42 bin 932 TL) değerindeki özel Moğol Kaşmiri oldu. 412 modelinin bu inanılmaz dönüşümü, sahibine 1,8 milyon dolara (77 milyon 278 bin 50 TL) mal oldu.