Ferrari, İki Kat Daha Ucuz Araçtan Yılın Tokadını Yedi (Video)

Dünyanın en hızlı araçları karşı karşıya geldi. Bir tarafta İtalyan otomobil devi tarafından tasarlanan Ferrari 296 GTB, diğer tarafta ise ABD merkezli otomobil şirketi Chevrolet'in Corvette ZR1 yer aldı. Drag pistinde kapışan arabalar arasında Aralarında tam 165.000 dolarlık bir fark olmasına rağmen Corvette ZR1, gücü ve hızı ile 350 bin dolarlık bir Ferrari'yi pistlerde çaresiz bıraktı.

Ferrari 296 GTB ve Corvette ZR1 Karşı Karşıya Geldi

Bir YouTube kanalı olan DragTimes tarafından iki farklı yarış gerçekleştirildi. Her iki yarışın da kazananı Chevrolet Corvette ZR1 oldu. Corvette, İlk yarışta 9.291 saniye ile Ferrari'yi geride bıraktı fakat ikinci yarışta bir farklılık söz konusuydu. Bu yarışta her iki araç da biraz yavaşladı ama bu sonucu değiştirmedi. Corvette, ikinci yarışta da 9.315 saniye ile galip geldi.

Aslına bakılacak olursa V6 motorlu Ferrari 296 GTB çok daha hafif fakat asıl farkı hafiflik değil, Corvette'in çift turbolu V8 motorundaki 244 beygirlik ekstra güç belirledi. Ferrari ilk yarışı 9.737 saniye, ikinci yarışı ise 9.745 saniye içinde tamamladı.

Daha önce de değindiğimiz üzere iki araç arasındaki en belirgin farkı motorun gücü oluşturuyor. Corvette ZR1, 5.5 litrelik bir V8 motora sahip ve çift turbo desteği sayesinde 1.064 beygir güç üretebiliyor. Ferrari 296 GTB ise 3.0 litrelik V6 hibrit motor kullanıyor ve 820 beygir gücü üretebiliyor. Arada 244 beygirlik bir fark söz konusu. Ayrıca tork tarafında da Ferrari'ye göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla itiş gücüne sahip.

İşin en dikkat çekici yanı, Corvette ZR1'in Ferrari'den çok daha hızlı olmasına rağmen yaklaşık 165 bin dolar daha ucuza satılması. Neredeyse iki kat daha ucuz olmasına rağmen çok daha yüksek performans sunuyor. Bu yarışın ortaya koyduğu sonuçtan da anlaşılacağı üzere Corvette özellikle hız söz konusu olduğunda doğrudan ön plana çıkıyor.