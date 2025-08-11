One Piece'in 2. Sezonu Geliyor! İlk Fragman Yayınlandı

Popüler manganın live action uyarlaması One Piece'in 2. sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni sezonu için bir fragman yayınlandı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

One Piece'in 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix'in resmî YouTube kanalı üzerinden One Piece'in yeni sezonu için bir tanıtım videosu paylaşıldı. 1 dakika 31 saniye uzunluğundaki fragman, yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan video'nun görüntülenme sayısı kısa sürede 4 milyonu aştı.

One Piece'in 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan One Piece'in 2. sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Yeni sezonun yedi veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor. İlk sezon 2023 yılında izleyiciler ile buluşmuştu.

One Piece Dizisi Konusu

Netflix üzerinden yayınlanan One Piece dizisi, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Dizi, bu maceralar üzerinden dostluk, hayaller ve özgürlük gibi temaları işliyor. Dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm bulunuyor.

One Piece Dizisi Oyuncuları

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

(Monkey D. Luffy) Mackenyu (Roronoa Zoro)

(Roronoa Zoro) Emily Rudd (Nami)

(Nami) Jacob Gibson (Usopp)

(Usopp) Taz Skylar (Sanji)

(Sanji) McKinley Belcher II I (Arlong)

I (Arlong) Jandre le Roux (Kuroobi)

(Kuroobi) Milton Schorr (Don Krieg)

One Piece'in live action uyarlamasında Luffy karakterini Iñaki Godoy, Roronoa Zoro karakterini Mackenyu, Nami isimli karakteri ise Emily Rudd canlandırıyor. Oyuncular arasında ayrıca Taz Skylar, Jacob Gibson ve Jandre le Roux dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.