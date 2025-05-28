One Piece 2. Sezonu İçin Özel Video Yayınlandı (Türkçe Alt Yazılı)

Popüler manganın live action uyarlaması One Piece'in 2. sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni sezonu için özel bir video yayınlandı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

One Piece Dizisi 2. Sezon Videosu Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden "One Piece 2. sezon özel duyuru" başlıklı bir video paylaşıldı. 2 dakika uzunluğundaki videonun açıklama kısmında şu sözlere yer verildi:

"Hasır Şapkalar, Grand Line'a doğru yola çıkmaya hazır olun! İlk durağımız TUDUM. 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece sadece Netflix'te, CANLI yayında görüşmek üzere."

One Piece Dizisi Konusu

Netflix üzerinden yayınlanan One Piece dizisi, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm bulunuyor.

One Piece Dizisi Oyuncuları

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

Mackenyu (Roronoa Zoro)

Emily Rudd (Nami)

Jacob Gibson (Usopp)

Taz Skylar (Sanji)

McKinley Belcher III (Arlong)

Jandre le Roux (Kuroobi)

Milton Schorr (Don Krieg)

One Piece'in live action uyarlamasında Luffy karakterini Iñaki Godoy, Roronoa Zoro karakterini Mackenyu, Nami isimli karakteri ise Emily Rudd canlandırıyor. Oyuncular arasında ayrıca Taz Skylar, Jacob Gibson ve Jandre le Roux dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.