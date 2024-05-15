One UI 6.1 Güncellemesi Alan Galaxy A34 ve A54 Kullanıcıları Üzgün: Peki Neden?

Samsung, One UI 6.1 güncellemesini ilk aşamada yeni ve son telefon modellerine sunma sürecini tamamladı. Son modellerin güncellemeyle birlikte yapay zeka özelliklerine kavuştuğunu da biliyoruz.

Marka, daha sonra eski amiral gemileri olarak görülen Galaxy S23 başta olmak üzere Galaxy S22, Galaxy X Fold 4 ve Z Flip 4 modellerine de One UI 6.1 güncellemesini sundu. Ancak kullanıcılar bu telefon modellerinin aldığı güncellemede farklılıklar olduğunu da belirtti.

Son aşamada ise geçtiğimiz günlerde Samsung'un orta segment akıllı telefonları olan Galaxy A34 ve A54 için de One UI 6.1 güncellemesini piyasaya sürdü. Bu telefon modelleri ise durum eski amiral gemilerinden de farklı.

Her Güncelleme Alan Telefon Yapay Zekaya Kavuşamıyor

One UI 6.1, telefon modellerine telefon aramalarında her iki tarafın da kendi dilinde gerçek zamanlı çeviri yaparak görüşme yapabilmesini sağlayan Live Translate özelliği gibi Galaxy AI özelliklerini sunuyor.

Aynı şekilde Circle to Search ve Tarama Yardımı gibi Galaxy AI'ın popüler olan özellikleri de son sürüm güncellemesi ile birlikte telefonlara geliyordu. Ancak öğrenildiği üzere One UI 6.1 alan telefonlardan sadece en yeni Galaxy telefon modelleri ve eski amiral gemilerinden bazıları bu özelliklere kavuştu.

Özellikle Galaxy A34 ve Galaxy A54 gibi orta segment telefon modellerinin güncellemeyi almalarına rağmen Galaxy AI özelliklerindne hiçbirine sahip olamayacakları ortaya çıktı. Circle to Search gibi düşük güç harcayan özellik bile orta segment telefonlara gelmeyecek.

Bu aslında çoğu kullanıcıyı şaşırtan bir durum olmadı. Çünkü Samsung bu güncellemenin geleceği her telefona, özellikle eski ve orta segment telefona, Galaxy AI özelliklerini sunacağını hiçbir zaman söylemedi. Ancak tabii bazı kullanıcılar yapay zeka özelliklerine kavuşmayı beklerken tersiyle karşılaşmalarına da üzülmüş olmalı.