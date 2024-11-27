One UI 7 Ne Zaman Gelecek? Samsung, Beta Sürümünü Açmaya Hazırlanıyor

Kullanıcıların merakla ve heyecanla beklediği One UI 7 beta programı için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Aslında Kasım ayının ortalarında başlaması beklenen program gelen son bilgilere göre yeniden ertelenmiş olabilir. Yeni tarihin Aralık 2024'ün ortalarında olması bekleniyor.

Beta Programı Ertelendi Mi?

Samsung’a yakın güvenilir kaynakların yaptığı sosyal medya paylaşımlara göre söz konusu erteleme kararı resmi olarak doğrulanmadıysa da beta programının önümüzdeki ay (Aralık) başlayacağı düşünülüyor.

Erişim İlk Etapta Sınırlı Olacak

İlk aşamada beta programı erişimi sınırlı olacak: Galaxy S24 modeli kullanan kimseler, eğer ABD, Güney Kore ve Almanya gibi belirli ülkelerde ikamet ediyorlarsa beta programına katılabilecek.

One UI 7 Yeni Özelliklerle Birlikte Geliyor

One UI 7’nin yeni özelliklerini deneyimleyen ilk kullanıcılar, yeni sürümle gelecek gelişmiş tasarım, yüksek performans gibi özellikleri test etme fırsatına sahip olacak. Daha önce de aktardığımız üzere; Android 15 tabanlı olacak One UI 7.0 beta, Samsung telefonlara özellikle AI (yapay zeka) tabanlı yeni özellikleriyle entegre edilecek. Ayrıca ana ekrandaki ikonlar ve panellerde geliştirmeler yapılacak.

Beta programının sonunda gelen geri bildirimlere göre sistemin eksik ve hatalı kısımları düzeltilecek ve Samsung’un kusursuz bir sistem sunma isteğine dayanarak bütün eksikler giderilmiş halde görücüye çıkarılacak.