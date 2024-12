One UI 7, Roket Gibi Hızlı İnternet Bağlantısı Sunacak

Samsung, büyük One UI 7.0 güncellemesinde etkileyici bir özellik sunuyor. Bu güncellemenin bazı yenilikleri direkt olarak gözler önünde, bazıları ise gizli; bu gizli olanlar teknoloji meraklılarının ince eleyip sık dokumalarıyla gün yüzüne çıkıyor.

O gizli özelliklerden biri de akıl almaz ethernet hızı desteği. Artık Galaxy S24 serisi, One UI 7.0 ile birlikte 2.5Gbps Ethernet hızlarını destekliyor.

Bu gelişme, bir Reddit kullanıcısının yaptığı testlerle ortaya çıktı. İşte detaylar:

LAN Adaptörüyle 2.5Gbps Hıza Ulaştı

Reddit kullanıcısı, SABRENT USB C to 2.5 Gbps Ethernet LAN Adaptörü’nü kullanarak, One UI 6.1 ve One UI 7.0 yüklü iki Galaxy S24 Ultra cihazını karşılaştırdı.

Sonuçlar epey çarpıcıydı. One UI 6.1 yüklü cihaz ya hızları sınırlıyor ya da bağlantıyı hiç desteklemezken, One UI 7.0 ile çalışan Galaxy S24 Ultra, bu adaptörle tam 2.5Gbps hızlarına ulaşmayı başardı.

Böyle bir iyileştirme, Wi-Fi bağlantılarından ziyade kablolu bağlantı kullananların ihtiyaç duyduğu hız ve güvenilirliği sağlamak için yeterli. Galaxy S24 cihazı kullanıcıları, Ethernet bağlantısı yordamıyla akıllı telefonların ulaşabilmesi daha önce mümkün olmayan internet hızına erişebiliyor.

Ek olarak bu özelliğin sadece S24 ile sınırlı olması da söz konusu olmayabilir. USB 3.2 Gen 1 Type-C portu olan diğer One UI 7.0 uyumlu Galaxy cihazların da bu hızlardan yararlanabilir—ki bu daha hızlı ve güvenli bağlantı isteyenler için biçilmiş kaftan.