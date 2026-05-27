One UI 8.5 Güncellemesi Bazı Samsung Modellerinde Garip Bir Soruna Neden Oluyor!

Samsung’un kısa süre önce dağıtımına başladığı One UI 8.5 güncellemesi ilginç bir sorunla gündemde. Bazı kullanıcılar güncellemeyi yükledikten sonra video izleme esnasında ekran kontrastının aniden değiştiğini iddia ediyor. İşte merak edilen detaylar!

One UI 8.5 Güncellemesinde Garip Bir Kontrast Hatası Ortaya Çıktı

Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan kullanıcı geri bildirimlerine göre One UI 8.5 yüklü bazı Samsung modellerinde video izleme sırasında ekran kontrastı kendiliğinden değişebiliyor. İddialara göre bu sorun özellikle bildirim geldiğinde ya da ses seviyesi çubuğu gibi arayüz öğeleri ekranda belirdiğinde tetikleniyor.

Sorunun bildirimlerin veya ses seviyesi çubuğunun kaybolmasıyla düzeldiği söyleniyor. Fakat bu tek seferlik bir sorun olmadığı için tekrar tekrar yaşanarak kullanıcı deneyimine büyük oranda zarar veriyor diyebiliriz. Öte yandan problemin ses seviyesi çubuğu gibi temel işlevler nedeniyle ortaya çıktığını düşündüğümüzde kullanıcıların şu an için uygulayabileceği bir çözüm yöntemi de yok gibi görünüyor.

Ekran Kontrastının Bozulması Sorunu Hangi Samsung Modellerini Etkiliyor?

Güncelleme halen dağıtım aşamasında olduğu için bu konuyla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak kullanıcı şikayetlerine baktığımızda problemin şu an için daha çok Galaxy S24 ve S25 modellerinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Eğer problem gerçekten geniş çaplıysa önümüzdeki günlerde benzer şikayetlerin artması da ihtimaller dahilinde.

Samsung Sorunla İlgili Açıklama Yaptı mı?

Samsung şu ana dek sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcıların burada çok fazla endişelenmesine gerek yok. Zira Güney Koreli markanın yakın zamanda konuyla ilgili çalışmalara başlaması ve sorunu ortadan kaldıran bir yazılım güncelleme yayınlaması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Samsung kullanıcısı olarak video izlerken ekran kontrastının bir anda bozulması canımı bir hayli sıkardı. Bu nedenle özellikle Galaxy S24 ve S25 modellerinde yaşanan bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyorum. Maalesef yazımda da belirttiğim gibi temel işlevlerden bile tetiklenebilen bu problemin çözülmesi için biraz beklememiz gerekebilir.