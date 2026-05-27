One UI 8.5 Güncellemesi Bazı Samsung Modellerinde Garip Bir Soruna Neden Oluyor!
Samsung'un kısa bir süre önce dağıtmaya başladığı One UI 8.5 güncellemesi bazı Samsung modellerinde garip bir soruna neden oldu. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- One UI 8.5 yüklü bazı Samsung modellerinde video izleme sırasında ekran kontrastı kendiliğinden değiştiği iddia edildi.
- Bu sorun bildirim geldiğinde ya da ses seviyesi çubuğu gibi arayüz öğeleri ekranda belirdiğinde kendiliğinden tetiklenebiliyor.
- Maalesef şu ana dek Samsung'dan sorunla ilgili bir açıklama gelmedi.
One UI 8.5 Güncellemesinde Garip Bir Kontrast Hatası Ortaya Çıktı
Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan kullanıcı geri bildirimlerine göre One UI 8.5 yüklü bazı Samsung modellerinde video izleme sırasında ekran kontrastı kendiliğinden değişebiliyor. İddialara göre bu sorun özellikle bildirim geldiğinde ya da ses seviyesi çubuğu gibi arayüz öğeleri ekranda belirdiğinde tetikleniyor.
Sorunun bildirimlerin veya ses seviyesi çubuğunun kaybolmasıyla düzeldiği söyleniyor. Fakat bu tek seferlik bir sorun olmadığı için tekrar tekrar yaşanarak kullanıcı deneyimine büyük oranda zarar veriyor diyebiliriz. Öte yandan problemin ses seviyesi çubuğu gibi temel işlevler nedeniyle ortaya çıktığını düşündüğümüzde kullanıcıların şu an için uygulayabileceği bir çözüm yöntemi de yok gibi görünüyor.
Ekran Kontrastının Bozulması Sorunu Hangi Samsung Modellerini Etkiliyor?
Güncelleme halen dağıtım aşamasında olduğu için bu konuyla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak kullanıcı şikayetlerine baktığımızda problemin şu an için daha çok Galaxy S24 ve S25 modellerinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Eğer problem gerçekten geniş çaplıysa önümüzdeki günlerde benzer şikayetlerin artması da ihtimaller dahilinde.
Samsung Sorunla İlgili Açıklama Yaptı mı?
Samsung şu ana dek sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcıların burada çok fazla endişelenmesine gerek yok. Zira Güney Koreli markanın yakın zamanda konuyla ilgili çalışmalara başlaması ve sorunu ortadan kaldıran bir yazılım güncelleme yayınlaması bekleniyor.
Editörün Yorumu
Halihazırda bir Samsung kullanıcısı olarak video izlerken ekran kontrastının bir anda bozulması canımı bir hayli sıkardı. Bu nedenle özellikle Galaxy S24 ve S25 modellerinde yaşanan bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyorum. Maalesef yazımda da belirttiğim gibi temel işlevlerden bile tetiklenebilen bu problemin çözülmesi için biraz beklememiz gerekebilir.