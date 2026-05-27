Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Yolda! Fotoğraf Makinesini Kıskandıracak

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S27 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S27 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi ile birlikte gelecek. Bu sayede çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,47 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. 3.5x optik yakınlaştırma yapılabilmesini sağlayan bu telefoto kamera ALoP teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, kameranın çok daha fazla ışık almasını sağlayacak. Böylece düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy S26 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy S27 Pro'nun ekranı 6,47 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, Dynamic AMOLED 2X ile birlikte gelecek. çok canlı renklere sahip bu ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Samsung'un yeni amiral gemisi modeli ayrıca 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy S26'da 6,3 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık tercih edilmişti. buna göre yeni telefonda 2600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Galaxy S26 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikri vermesi açsıından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Bu arada 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Samsung Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S27 Pro'nun 2027 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra da Türkiye'de satışa sunulacaktır.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Pro'nun 115 bin TL civarında bir fiyata ile satılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S27 Pro'nun kamera özellikleri dikkatimi çekti. Telefonun yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Cihazın ayrıca güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bu arada Dynamic AMOLED 2X, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.