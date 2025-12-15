S25 Sahiplerinden Saklanan Gizli Özellikler Ortaya Çıktı: İşte One UI 8.5'in Büyük Sırrı

One UI 8.5'in gizli özellikleri ortaya çıktı. Buna göre Samsung, şu an Galaxy S25 serisi için beta aşamasında olan One UI 8.5'in bazı özelliklerini kasıtlı olarak devre dışı bırakmış durumda. Eğer iddialar doğruysa şirket bu özellikleri önümüdeki ay tanıtılan Galaxy S26'yla birlikte gösterecek.

One UI 8.5, Galaxy S26 Gizli Özellikler

Yapay zeka teknolojileri sektördeki her şirket gibi akıllı telefon üreticilerini de avucuna almış durumda. Kullanıcılar için en önemli şeyin bu olduğuna ikna olan şirketler, global ve hatta yerel lansmanlarda bile en çok AI kelimesini kullanıyor.

Söz konusu şirketlerden biir olan Samsung, son birkaç yıldır Google gibi parnerlerin de yardımıyla Galaxy modellerine yapay zeka özellikleri kazandırmak için elinden geleni yapıyor. Görünüşe göre şirket, bu özelliklerden bir kısmını Galaxy S26 serisi hazır olana kadar saklama kararı aldı.

Bu nedenle One UI 8.5 beta sürümünü kullanan S25 sahipleri bile bunlara erişemiyor. Ancak hepsi olmasa da bazıları hakkında fikrimiz var. Örneğin yeni telefonlar Samsung'un Gauss modelini kullanan "AI bildirim özeti" aracı ile gelecek.

Bu özellik, son 24 saatte aldığınız bildirimlerin bir özetini sunacak. AI özet özelliği çıkışında İngilizce, Korece, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Portekizce, Lehçe, Çince, Japonca, Hintçe, Vietnamca ve Tayca dahil olmak üzere birçok dili destekleyecek.

Ne yazık ki bildiğimiz kadarıyla bu özelliker arasında Türkçe yok. Yine de Samsung'un bir sürpriz ile kullanıcıları şaşırtma ihtimali var. Ayrıca Galeri uygulamasının içine entegre edilmiş kapsamlı bir fotoğraf düzenleme uygulaması da yine bu sürümde olacak.

Belirtmekte fayda var ki bunlar şu an için sadece bilinen özellikler. Samsung'un hazırladığı ve şimdlik bizden sakladığı tüm yapay zeka özellikleri için Galaxy S26 serisi lansmanını beklememiz gerek.