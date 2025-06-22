One UI 8, Oyuncuları Sevindirecek Yeni Özelliklerle Birlikte Geliyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni arayüzü One UI 8 üzerinde çalışıyor. Şirket, One UI 7’de yaşanan gecikme sorunlarını telafi etmek için yeni arayüzünü pek çok yeni özellikle donatmayı planlıyor. Bu kapsamda en dikkat çekici değişikliklerden bazıları oyun odaklı Game Booster uygulamasında olacak.

Adeta baştan aşağı yeniden tasarlanan Game Booster, geçtiğimiz haftalarda birçok yeni özellikle karşımıza çıkmıştı. Son olarak Samsung, mevcut uygulamaya oyuncunların epey seveceği iki yeni özellik daha ekledi. Yeni özelliklerle birlikte en büyük boyutlu oyunların bile kısa sürede indirmek mümkün olacak.

Game Booster İle Oyun İndirme Süreleri Kısalıyor

Uygulamanın One UI 8 Beta sürümünde güncellenen 7.0.51.13 sürümünde iki yeni özellik keşfedildi. Her iki özellik de bilhassa oyunların daha hızlı indirilmesi ve açılmasına olanak sağlıyor. Bunlardan ilki bazı oyunlarda başlangıç animasyonlarını oyunun kendi indirme süreciyle senkronize ederken, Ön indirme isimli ikinci özellik ise, oyun içi ek indirmelerin önceden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Günümüzde sayısı gittikçe artan yüksek boyutlu ve bol animasyın ve sahne içerikli oyunlar, genel olarak uygulama mağazasında yapılan indirme işlemiyle birlikte başlangıçta ek bir indirme işlemi daha gerektiriyor Kullanıcılar, tam da bu noktada Game Booster'daki yeni özellik ile oyunu açmadan önce bu ek dosyaları da indirebilecek ve ekstradan beklemek zorunda kalmayacak.

Ön indirme özelliğinin telefon ile herhangi bir iş yapılmadığı zamanlarda ve Wi-Fi ağına bağlı olduğu anlarda çalışacağın belirtelim. Ayrıca, bu özellik aktif edildiğinde telefonun performansına bağlı olarak oyunun yaklaşık yüklenme süresi Game Booster ekranında gösterilecek. Ayarlar menüsünden erişilebilen bu yenilik, kullanıcılara daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Game Booster, bu özelliğin yanı sıra oyun içerisindeki bazı animasyon ve sahne yüklemelerinin de dha sekronize şekilde yüklenmesini sağlayacak. Bu sayede animasyonların hazırlanma süreleri de oldukça kısa sürecek. Samsung’a göre bu geliştirmeler, oyuncuların bekleme sürelerini minimuma indirerek daha keyifli bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

Peki siz Gaame Booster'a gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...