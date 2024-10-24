Henüz Tanıtılmayan OnePlus 13'ün Kutu Açılışı Yapıldı (Video)

OnePlus, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıttığı OnePlus 12 modelinin ardından serinin yeni telefonu üzerinde çalışmaya başlamıştı. Uzun süredir merak içerisinde beklenen OnePlus 13 ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Telefonun kutu açılış videosu paylaşıldı.

OnePlus 13'ün Kutu Açılış Videosu Ortaya Çıktı

Sparrows News isimli bir YouTube kanalı üzerinden henüz duyurulmamış One Plus 13 modelinin kutu açma videosu paylaşıldı. Bu video, telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Kırmızı renge sahip kutudan çıkan telefon, OnePlus 12 modelinin tasarımına oldukça benziyor ancak bazı ufak farklılıklar bulunuyor. Örneğin Hasselblad logosu yeni telefonda farklı bir konumda yer alıyor.

Paylaşılan videoda telefonun 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü bulunuyor. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor. Video esnasında telefonun bazı teknik özellikleri de göründü.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 6,82 inç ekran büyüklüğündeki telefonda ayrıca Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alması bekleniyor.

OnePlus 13 Çıkış Tarihi

Güçlü donanımıyla dikkat çeken OnePlus 13 modeli 31 Ekim 2024 tarihinde Çin'de tanıtılacak.

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