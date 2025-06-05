A101 Ucuz iPhone 14 ve Samsung Galaxy S24 FE Satıyor

A101 marketlerde bu hafta iPhone 14, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy Watch Ultra, Samsung Buds FE, HP dizüstü bilgisayar, Samsung 4K QLED akıllı televizyon, Philips 4K LED akıllı televizyon ve Awox Full HD LED akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan iPhone 14 ve Samsung Galaxy S24 FE'nin Fiyatı

A101'de Samsung Galaxy S24 FE modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alan bu telefon Samsung'un çevrim içi mağazasında 34 bin 499 TL fiyata sahip.

A101'de iPhone 14 modelinin 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 499 TL fiyata satılıyor. Apple A15 Bionic işlemcisine sahip iPhone 14'ün iOS 26 güncellemesi alacak telefonlar arasında yer aldığını belirtelim.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 22 bin 499 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Ultra, 1.949 TL fiyatlı Samsung Buds FE ve 16 bin 299 TL fiyata sahip HP Notebook 3Z6C7ES G10 yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 65 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 75 inç 4K QLED akıllı televizyon, Philips 55 inç 4K LED akıllı televizyon ve Awox 43 inç Full HD LED akıllı televizyon da satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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