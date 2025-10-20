OnePlus'ın 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

Merakla beklenen OnePlus 15'in global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15 Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

OnePlus 15 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2745 model numarasına sahip olan OnePlus 15'in global sürümü tek çekirdek testinde 3 bin 615 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 261 puana ulaşmayı başardı. Bu test sonucu, telefonun en iyi grafikli mobil oyunları bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabileceğini gösteriyor.

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda 12 GB RAM ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.300 mAh

7.300 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1.5K çözünürlük sunacak ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15'te en az 7.300 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15, 27 Ekim 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Küresel lansmanın ise 13 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı söyleniyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan OnePlus 13 ise geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.