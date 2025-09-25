OnePlus'ın Yeni Amiral Gemisi Oyun Performansında Bilgisayarlarla Yarışıyor!

Akıllı telefon dünyasının önde gelen isimlerinden OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 15'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son olarak lansman öncesinde cihazın oyun performansına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya çıktı.

Yeni nesil Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisinden güç alacak ilk modellerden biri olan OnePlus 15, oyun performansında en üst düzey cihazlardan biri olacak gibi görünüyor. Öyle ki yeni model girdiği performans testlerinde, Delta Force gibi büyük oyunlarda bile 165 FPS'e ulaşabiliyor. İşte detaylar!

OnePlus 15, Oyun Performansı Testleriyle Herkesi Şaşırttı

Her ne kadar OnePlus 15'in özellikleri henüz tam olarak açıklanmamış olsa da yapılan ilk oyun testleri cihazın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Test edilen oyunlar arasında Honkai Impact 3rd, Wuthering Waves, Honor of Kings ve Delta Force gibi zorlayıcı mobil oyunlar bulunuyor. Sonuçlar ise OnePlus 15'in oyun alanında iPhone 17 Pro Max ile başa baş mücadele edebildiğini gösteriyor.

Gelin, şimdi Geekerwan tarafından yapılan oyun performansı testlerin dikkat çeken sonuçlarına yakından bakalım:

Honkai Impact 3rd

OnePlus 15, bu oyunda 770p çözünürlükte ortalama 59.7 FPS, 991p'de ise 59.4 FPS elde ediyor. Bu sonuçlarla 58.8 FPS alan iPhone 17 Pro Max'i geride bırakmayı başaran telefonun güç tüketimi ve sıcaklık değerleri de rakibiyle oldukça yakın.

Wuthering Waves

Yeni amira gemisi, bu oyunda ise 864p çözünürlükte ortalama 59.8 FPS sunuyor. Bu değerle birlikte iPhone 17 Pro Max'in 59.9 FPS'ine neredeyse eşit bir performans sergileyen cihaz bu oyunda da güç tüketimi ve sıcaklık konusunda da oldukça dengeli bir şekilde çalışıyor.

Honor of Kings

Bu oyunda 119.9 FPS gibi inanılmaz bir ortalama kare hızına ulaşan OnePlus 15, rakiplerine kıyasla daha akıcı bir deneyim sunuyor. Üstelik cihazın güç tüketimi de oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

Delta Force

Yeni amiral gemisi telefon, gücünü en net gösterdiği oyunlardan biri olan Delta Force'ta 164.9 FPS'e ulaşarak 165 Hz yenileme hızlı ekranının meyvelerini sonuna kadar alıyor.

OnePlus 15 Özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre yeni OnePlus 15, tıpkı Xiaomi 17 modelleri gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. 16 GB RAM'e sahip telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve yine 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alıyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte çalışan cihaz, 1.5K çözünürlük ve 165Hz ekran yenileme hızı sunan üst düzey bir ekranla birlikte gelecek. Ayrıca, telefonun 7000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceği ve 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor.

OnePlus 13'ün ardından markanın amiral gemisi serisini devam ettirecek yeni OnePlus 15'in ekim ayında resmen tanıtılması bekleniyor. İlk etapta anavatanı Çin'de satışa sunulacak yeni modelin 2026 ile birlikte küresel pazara açılmasını bekliyoruz.

Peki siz OnePlus 15'in oyun performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.