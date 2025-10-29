Dört Kameralı Amiral Gemisi Çin Dışına Çıkıyor!

En büyük Android telefon üreticilerinden OnePlus, yeni OnePlus 15 modelini ana vatanı Çin'de tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, cihazı global olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikleriyle dikkat çeken amiral gemisi yakında küresele geliyor. Öyle ki lansman tarihi açıklandı.

OnePlus 15 Küresel Tanıtım Tarihi Açıklandı

OnePlus, yeni amiral gemisini 13 Kasım'da küresel olarak tanıtarak Çin dışına çıkaracağını resmen duyurdu. Bu tarihten iki hafta sonra teknoloji dünyasının merakla beklediği CES dönemi başlayacak. Las Vegas'ta gerçekleşen teknoloji fuarında OnePlus 15'in de sergilenmesi bekleniyor.

OnePlus 15 Özellikleri

OnePlus 15, 6,78 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu panel 1,5K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğiyle hem akıcılık hem de canlı renk performansı sunuyor. Gücünü Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten alan cihaz, 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleriyle geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı UFS 4.0 seçeneği bulunuyor.

Kamera tarafında oldukça iddialı bir sistem bulunuyor. Cihazın ön kısmında 32 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise her biri 50 MP çözünürlükte üçlü bir kamera dizilimi mevcut. Bu sistem ana kamera, 3.5x optik yakınlaştırma sunan telefoto lens ve ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Ayrıca bu güçlü kurulum sayesinde 8K 30 fps ve 4K 120 fps video kaydı yapılabiliyor.

Enerjisini 7.300 mAh kapasiteli bataryadan alan OnePlus 15, 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj olabiliyor. Kutudan Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile çıkan cihaz; 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB Type-C gibi bağlantı teknolojilerini de destekliyor.

OnePlus 15 özellikleri şu şekilde sıralandı: