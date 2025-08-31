OnePlus'ın Yeni Amiral Gemisi İlk Kez Ortaya Çıktı: Kamerası Baştan Aşağı Değişiyor

OnePlus'ın merakla beklenen amiral gemisi OnePlus 15 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni cihazın bazı tasarım görselleri ile birlikte bir dizi teknik özelliği ortaya çıktı.

Paylaşılan render görsellerine göre 2025'in sonlarında piyasaya çıkacak olan bu yeni model özellikle arka kamera bölümünde yepyeni bir tasarım çizgisine kavuşacak. Amiral gemisi telefon ayrıca serinin güçlü özelliklerinden de taviz vermeyecek. Detaylar haberde!

OnePlus 15 Kamera Çıkıntısından Kurtuluyor

Kısa bir süre önce sosyal medyada gündem görselleri incelediğimizde, yeni telefonun selefi OnePlus 13'ten aşina olduğumuz belirgin kamera çıkıntısına sahip olmadığını görüyoruz. Bu sayede çok daha estetik bir görünüme kavuşan OnePlus 15, ayrıca serinin bir diğer ikonik tasarım detaylarından olan daire kamera modülü yerine iPhone serisine benzer bir kare bir kamera adası ile birlikte geliyor.

Yeni görüntüler cihazın renk seçenekleri hakkında da bilgi veriyor. Buna göre OnePlus 15, geleneksel siyah ve "Titanyum" olarak adlandırılabilecek bir gri rengin yanı sıra Oppo'nun Find N5 modelinde gördüğümüz koyu mor bir renk seçeneğiyle satışa sunulabilir.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Amiral gemisi telefonun teknik özellikleri ile ilgili daha öncesinde bir dizi önemli iddia da ortaya atılmıştı. Güvenilir kaynaklara göre OnePlus 15 yeni Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak. RAM tarafında 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı seçenekle sunulması beklenen cihaz, 6,78 inç boyutunda 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan LTPO OLED bir ekrana sahip olacak.

Bununla birlikte 7000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen telefon, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Son olarak telefonun arka yüzeyinde her biri 50 MP çözünürlüğünde olan; OIS destekli bir ana kamera, ultra geniş açılı sensör ve 3x yakınlaştırma özellikli bir periskop telefoto lens yer alacak. Yeni modelin 2025'in ekim ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

Peki siz OnePlus 15 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.