16 GB RAM'li OnePlus 15'e Sağlamlık Testi Yapıldı [Video]

Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran OnePlus 15'e sağlamlık testi yapıldı. Geçtiğimiz ay tanıtılan amiral gemisinin dayanıklılık testinde sergilediği performans şaşırttı. Bu test sürecinde akıllı telfeona çizilme, bükme ve ısı dahil olmak üzere çeşitli işlemler uygulandı.

OnePlus 15'e Dayanıklılık Testi Yapıldı

OnePlus 15'in ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı. İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı.

YouTuber, daha sonra telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı. Telefon ısı testinde başarılı performans sergiledi. Bir süre boyunca ısıya maruz kalan ekranda biraz iz kaldı ancak telefon sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Bir sonraki adımda telefona bükülme testi yapıldı. Telefon bükülme testinde de başarılı oldu.

OnePlus 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

165 Hz Batarya: 7.300 mAh

7.300 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus 15, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 161,42 x 76,67 x 8,18 mm boyutlarında ve 211 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı parmak izi sensörü ve çift SIM kart desteği bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

OnePlus 15'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 7.300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

OnePlus 15 Fiyatı

OnePlus 15'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 3.999 yuan (23.902 TL), 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 4.299 yuan (25.700 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 5.399 yuan (32.276 TL) fiyat etiketi belirlendi.