OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Görüntüsü Paylaşıldı

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli Ace 6T ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Ace 6T'nin görüntüsü ortaya çıktı. Böylece OnePlus'ın yeni amiral gemisinin nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Paylaşılan görsele göre akıllı telefon çok şık bir tasarım ile gelecek.

OnePlus Ace 6T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntüye göre OnePlus Ace 6T'nin arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Sağ tarafta ses ve güç butonları, sol tarafta ise özel bir buton yer alacak.

OnePlus Ace 6T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.000mAh

8.000mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Ortaya çıkan bilgilere göre Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Ace 6'da ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

OnePlus Ace 6T Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen OnePlus Ace 6T, kasım ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan OnePlus Ace 5 ve Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus Ace 5 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.