OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Görüntüsü Paylaşıldı
OnePlus Ace 6T'nin görüntüsü ortaya çıktı. Peki, yeni amlral gemisi nasıl bir tasarıma sahip olacak? İşte akıllı telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus Ace 6T'nin arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü yer alacak.
- Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdek Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak.
- Ace 6T, kasım ayında tanıtılacak.
OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli Ace 6T ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Ace 6T'nin görüntüsü ortaya çıktı. Böylece OnePlus'ın yeni amiral gemisinin nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Paylaşılan görsele göre akıllı telefon çok şık bir tasarım ile gelecek.
OnePlus Ace 6T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?
Paylaşılan görüntüye göre OnePlus Ace 6T'nin arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Sağ tarafta ses ve güç butonları, sol tarafta ise özel bir buton yer alacak.
OnePlus Ace 6T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 8.000mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
Ortaya çıkan bilgilere göre Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Ace 6'da ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite işlemcisi mevcut.
Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı
vivo X300 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Ayrıca küresel pazara ne zaman geleceği gibi ayrıntılar hakkında da önemli ipucu elde edildi.
OnePlus Ace 6T Ne Zaman Tanıtılacak?
Merakla beklenen OnePlus Ace 6T, kasım ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan OnePlus Ace 5 ve Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus Ace 5 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.