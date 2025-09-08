Dev Bataryalı OnePlus 15 Çok Hızlı Şarj Olacak! Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus 15 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tantıım tarihi ortaya çıkan OnePlus 15'in bu kez şarj hızı sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre dev bataryaya sahip telefon çok hızlı şarj olacak. Serinin yeni modeli ayrıca güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunacak.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

TUV sertifikasında ortaya çıkan bilgilere göre 7000 mAh batarya kapasitesine sahip OnePlus 15 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile çok kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Böylece zamandan tasarruf edilecek. Özellikle yoğun kullanım senaryorlarında önemli bir avantaj elde edilecek.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Snapdragon 8 Elite 2'nin önceki nesle göre hem işlemci hem de grafik performansında önemli artışlar sunması bekleniyor. OnePlus 13'te iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunacak. Kullanıcılar, bu sayede kendi ihtiyaçlarına en uygun sürümü seçme şansına sahip olacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus 15'in ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun global lansmanının ise 2026 yılının ocak ayında yapılması bekleniyor. Bu lansmanın ardından telefon dünya genelinde satışa sunulacak.