12 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Tarih Açıklandı

Meizu 22'nin tanıtım tarihi açıklandı. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki hafta içerisinde telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Daha önce sızdırılan bilgilere göre telefon 12 GB RAM, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 80W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Meizu 22'nin Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Meizu 22, 15 Eylül 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefona dair tüm detaylar belli olacak. Meizu 21 2023 yılının kasım ayında, Meizu Note 21 ise geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Meizu 22 için ayrıca bir görsel paylaşıldı. Bu görsel, telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Meizu 22'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Meizu 22, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte geleceği ortaya çıktı. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Meizu Note 16'da Unisoc T8200 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Flyme OS 11 ile birlikte gelecek telefonda 12 GB LPDDR5X RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı UFS 4.0 depolama seçeneği yer alacak. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram değerine sahip OIS destekli OmniVision OV50H ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip OV50D ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.48 diyafram değerine sahip LYT-600 makro kamera yer alacak.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram değerine sahip OV50D ultra geniş açılı kamera bulunacak. 190 gram ağırlığındaki telefon 8,15 mm kalınlığında olacak. Telefonda ayarıca Bluetooth 5.4, NFC, USB-Type C ve çift SIM (nano + nano) desteği de olacak.

Meizu 22'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Meizu 21, 3.399 yuan (19.679 TL) başlangıç fiyat etiketiyle saıtşa sunulmuştu. Serinin yeni modeli Meizu 22'nin ise 3.500 yuan (20.263 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.