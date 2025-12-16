Ucuz Katlanabilir Telefon Geliyor! İlk Videosu Paylaşıldı

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Ai+'ın Nova Flip isimli telefonu ortaya çıktı. Bununla birlikte katlanabilir telefonun videosu da paylaşıldı. Görüntü, telefonun tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Şimdiden merakla beklenmeye başlanan telefonun fiyatı da sızdırıldı.

Ai+ Nova Flip'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ai+'ın CEO'su Madhav Seth, sosyal medya hesbaı üzerinden Nova Flip isimli katlanabilir telefonu bir video eşliğinde duyurdu. Videoda Nova Flip'in çok yakında geleceği bilgisi yer aldı. Görüntü ayrıca telefonun tasarımı hakkında bir ipucu da veriyor. Telefonun kenarları gümüş renge sahip olacak. Cihaz ayrıca ince çerçeveler ile birlikte gelecek.

Yan tarafta kırmızı renkli bir güç butonu bulunacak. Muhtemelen parmak izi sensörü, bu butona entegre edilecek. Nova Flip tıpkı Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Samsung Galaxy Z Flip 6 gibi dikey olarak katlanacak. Ai+ markasının Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi yatay olarak katlanan bir telefon satışa sunup sunmayacağı ise henüz belli değil.

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Ai+ Nova Flip'in teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü katlanabilir telefonda hangi donanımın yer alacağı bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda akıllı telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Ai+ Nova Flip'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ai+ Nova Flip'in 50.000 rupiden (23.492 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı katlanabilir telefonun farklı bir fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim. Hindistan'da piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.