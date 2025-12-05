OnePlus'ın Çok Güçlü Telefonu Yolda! Performans Testinde Şov Yaptı

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın uzun süredir beklenen 15R modeli, Geekbench'te görüldü. Bu sayede telefonun ne kadar iyi performans sunacağı gözler önüne serildi. Ayrıca bazı teknik özellikleri de netleşti. İşte en iyi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen OnePlus 15R'nin Geekbench sonuçları.

OnePlus 15R Geekbench Sonuçları Netleşti

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen OnePlus 15R, Geekbench’te CPH2767 model numarasıyla ortaya çıkarak Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle test edildiğini gösterdi. Bu sayede cihazın kalbinde yer alacak yonga seti de resmen doğrulanmış oldu. Aslında bu pek sürpriz değil çünkü şimdiye kadar ortaya çıkan birçok sızıntı zaten aynı işlemciye işaret ediyordu.

Performans sonuçlarında ayrıca cihazın 12 GB RAM’e sahip olacağı ve Android 16 üzerinde çalışacağı da görülüyor. Sonuçlara baktığımızda ise cihazın tek çekirdek testinden 2784, çok çekirdek testindense 9328 puan aldığı anlaşılıyor. Paylaşılan bilgiler şimdilik bunlardan ibaret fakat önümüzdeki günlerde daha fazla detay ortaya çıkabilir.

Beklenen OnePlus 15R Özellikleri

Daha önceki iddialara göre OnePlus 15R, 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü OLED ekranla gelecek. Ön tarafında 16MP özçekim kamerası yer alacak. Arka kasadaysa 50 MP + 8 MP kameralardan oluşan bir kurulum bizleri karşılayacak. Son olarak 8.300 mAh batarya ve 100W hızlı şarj da beklenen OnePlus 15R özellikleri arasında.

OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus, yeni modelini 17 Aralık’ta Hindistan, Avrupa ve Kuzey Amerika’da tanıtmaya hazırlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.