OnePlus'tan Çok Güçlü Telefon Geliyor! Görüntüsü Paylaşıldı

OnePlus, 15R isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Android telefonun görüntüsü paylaşıldı. Bununla birlikte OnePlus 15R'nin tasarımı belli oldu. Akıllı telefon, şık görünümün yanı sıra çok güçlü işlemci, dev batarya ve üçlü kamera sistemi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus 15R'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

OnePlus 15R'ye ait bir görsel paylaşıldı. Görüntüye göre akıllı telefonun kamera modülü, OnePlus Ace 6'daki kamera modülünün tasarımına çok benzeyecek. Modül üzerinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Görsele göre telefon gri ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.

OnePlus 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Arka Kamera: 50 MP Sony IMX906 ana kamera + 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera

50 MP Sony IMX906 ana kamera + 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP Sony IMX709

16 MP Sony IMX709 Batarya: 7.800 mAh

7.800 mAh Hızlı Şarj: 120W

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak.15R'de IP66, IP68 ve IP69K sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OnePlus 15R'de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Ace 6'da aynı işlemci, OnePlus 13R'de ise Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti.

Akıllı telefonda 7.800 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Akıllı telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini desteklecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğümnde Sony IMX906 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX709 kamera yer alacak. Telefon ayrıca LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojilerini destekleyecek.