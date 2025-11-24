OnePlus'tan Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus'ın yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. OnePlus 15R olarak isimlendirilen telefonun özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre bütçe dostu amiral gemisi, çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek. Akıllı telefon bu sayede yüksek grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

OnePlus 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15R gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz çekirdek ve altı adet 3.32GHz çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. GPU tarafında ise Adreno 840 yer alacak. OnePlus 13R'de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. OnePlus 13R'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

OnePlus'ın yeni telefonu 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. Uygun fiyatlı Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. 15R ayrıca 6.000 mAh civarı bir batarya kapasitesine sahip olabilir.

OnePlus 15R'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13R'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 42.999 rupi (20.464 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15R'nin ise 45.000 rupi (21.416 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen OnePlus 15R'nin 2026 yılının ocak veya şubat ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OnePlus Ace 6, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.