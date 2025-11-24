Realme'den 200 MP Kameralı Ucuz Telefon Geliyor! OLED Ekrana Sahip

Realme 16 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon, dev batarya sayesinde tek şarjla bile uzun süre boyunca kullanılabilecek. Hızlı şarj teknolojisi ise akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiecek. Peki, Realme'nin yeni telefonu neler sunacak?

Realme 16 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz RAM Seçenekleri: 8GB, 12GB, 16GB

8GB, 12GB, 16GB Depolama Seçenekleri: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

128GB, 256GB, 512GB, 1TB Arka Kamera 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Boyut: 162.6 x 77.6 x 7.75 mm

162.6 x 77.6 x 7.75 mm Ağırlık: 192 gram

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme 16 Pro, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefon, ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek akıllı telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak. 192 gram ağırlığındaki telefonda hangi işlemcinin yer alacağı ise henüz belli değil.

Akıllı telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 162,6 x 77,6 x 7,75 mm boyutlarında olan telefon 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Realme 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1899 yuan (11.352 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Realme 16 Pro'nun ise 2000 yuan (11.957 TL) civarı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Realme 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16 Pro'nun 2026 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 15 Pro, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.