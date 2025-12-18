165Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

OnePlus'ın bütçe dostu yeni amiral gemisi 15s ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ortaya çıkan OnePlus 15s bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus 15s Yeni Sertifika Aldı

OnePlus 15s, CPH2793 model numarası ile birlikte BIS isimli sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. BIS ayrıca akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağını da gösteriyor. Telefonun Hindistan dışında hangi ülkelere geleceği ise henüz belli değil.

OnePlus 15s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP Sony IMX906 ana kamera ve 50 MP Samsung JN5 telefoto kamera

50 MP Sony IMX906 ana kamera ve 50 MP Samsung JN5 telefoto kamera Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 100W veya 120W

100W veya 120W İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15s gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13s modelinde ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX906 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera yer alacak. 6,31 inç ekran büyüklüğünes ahip 15s, OLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ayrıca 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

OnePlus 15s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu telefon OnePlus 13s'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 rupi (26.039 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15s'in ise 58 bin rupi (27.460 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğnii belirtelim.