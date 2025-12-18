A101 Ucuz iPhone 14, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 Satıyor

A101 uygun fiyatlı iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Plus satıyor. A101 marketlerde iPhone modellerinin yanı sıra Samsung Galaxy Tab A9+, Xiaomi C300 akıllı kamera, Smate TP350 akıllı projeksiyon cihazı ve LG marka akıllı telefonlar da satışa sunuldu.

A101'de Satılan iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 Serisinin Fiyatı

A101'de 18 Aralık itibarıyla iPhone 14'ün 128 GB depolama alanı 43 bin 299 TL, 256 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 499 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 52 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor.

A101 marketlerde iPhone 15'in 512 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 16 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 109 bin 499 TL, iPhone 16 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip sürümü 126 bin 899 TL fiyat etiektiyle satılıyor. Gücünü A18 Pro işlemcisinden alan telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

iPhone 16 Pro'nun 512 GB depolama alanına sahip sürümü 109 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. A18 Pro işlemcisine ve 8 GB RAM'E sahip olan telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel kamera, 12 megapiksel periskop telefoto kamera ve 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonda LTPO Super Retina XDR OLED ekran mevcut.

iPhone 16 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 85 bin 399 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor.

Bu hafta ayrıca 6.899 TL fiyata sahip Smate TP350 akıllı projeksiyon cihazı, 10.999 TL fiyatlı Samsung Galaxy Tab A9+, 1.499 TL fiyata sahip Xiaomi C300 akıllı kamera, 2.799 TL fiyatlı Mercusys 2'li router, 37.499 TL fiyata sahip LG 55 inç 4K uydu alıcılı QNED akıllı televizyon ve 54.999 TL fiyatlı LG 4K OLED akıllı televizyon satılıyor.

