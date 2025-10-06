En Güçlü İşlemciye Sahip OnePlus 15T'nin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

OnePlus 13T'nin bu yılın ortalarında kullanıcılara sunulmasının ardından gözler yeni telefona çevrilmişti. Sızdırılan yeni bilgilerle birlikte OnePlus 15T'nin çıkış tarihi sızdırıldı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri de paylaşıldı. Aktarılan bilgiler, yeni telefonun son derece güçlü bir işlemciyle birlikte geleceğini gösteriyor.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni amiral gemisi OnePlus 15T'nin gelecek yıl Mart ve Nisan aylarında piyasaya sürüleceği iddia edildi. Telefonun yan tarafında işlev atanabilen bir düğme bulunacağı söyleniyor. OnePlus 15T'nin OnePlus 13T'ye kıyasla daha da farklı bir tasarımla birlikte kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran çözünürlüğü: 1.5K çözünürlük

1.5K çözünürlük Yenileme hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite 5

Snapdragon 8 Elite 5 Batarya: 7000 mAh

Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgilere göre 6,3 inç büyüklüğünde bir ekran büyüklüğüne sahip olacak OnePlus 15T, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 13T ise 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahipti ve 1216 x 2640 piksel çözünürlük ile 120Hz yenileme hızı sunuyordu.

OnePlus 15T'de Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisinin yer alacağı öne sürülüyor. OnePlus 13T'de ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Telefonun en az 7000 mAh batarya kapasitesi sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Bu yüksek batarya kapasitesi, size telefonunuzu hiç şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanma imkânı tanıyacak. Cihazın ekran altı parmak izi sensörüne sahip olması da bekleniyor.

Cihazın arka tarafında üç adet kamera yer alacak ancak bu kameraların çözünürlük gibi bilgileri henüz ortaya çıkmış değil. 13T'de ise çift arka kamera mevcut. Bu arada OnePlus 15T'nin global pazarda OnePlus 15s ismiyle piyasaya sürüleceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.