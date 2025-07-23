OnePlus'tan Bütçe Dostu Performans Canavarı Geliyor! Fiyatı Şaşırttı

Nisan ayında tanıtılan OnePlus 13T'nin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte OnePlus 15T'nin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon bütçe dostu olacak.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15T'nin, OnePlus 13T'den daha düşük bir fiyat etiketine sahip olabileceği iddia edildi. OnePlus 13T için 3399 yuan (19.180 TL) fiyat belirlenmişti. Yeni telefonun ise 3000 yuan (16.930 TL) ile 3300 yuan (18.624 TL) arasında bir fiyat ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. OnePlus 13 ve OnePlus 13T'de iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip 15T'nin 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı öne sürüldü. Telefon 6000 mAh ile 7000 mAh arası batarya kapasitesi ile gelecek. 15T modeli 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.