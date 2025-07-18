En Güçlü İşlemciye Sahip OnePlus 15T'nin Görüntüsü Sızdırıldı

Nisan ayında tanıtılan OnePlus 13T'nin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile beraber OnePlus 15T'nin görüntüsü ortaya çıktı. Peki, dünyanın en güçlü işlemcisine sahip telefon nasıl görünecek?

OnePlus 15T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Digital Chat Station tarafından sosyal medya platformu Weibo üzerinden Xiaomi 15T'nin görüntüsü paylaşıldı. Görüntüde dört model bulunuyor. En sağdaki telefonun OnePlus 15T olduğu iddia edildi. Görsele baktığımızda ilk olarak ince çerçeveler dikkat çekiyor.

Telefonun 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte geleceği ortaya çıktı. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Telefon ayrıca kablosuz şarj teknolojisini de destekleyecek.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. OnePlus 13 ve OnePlus 13T'de iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip 15T'nin 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı öne sürüldü. Telefon 6000 mAh ile 7000 mAh arası batarya kapasitesi ile gelecek. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.