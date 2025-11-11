OnePlus'ın Yeni Telefonu Bu Alanda Oyun Monitörünüzü Bile Geçecek!

Çinli teknoloji devi OnePlus'ın akıllı telefon ekranları konusundaki yeni hedefi mobil teknoloji dünyasında heyecan yarattı. İddialara göre şirket, gelecekteki amiral gemisi modellerinde standartları aşan bir yenileme hızı sunmaya hazırlanıyor.

Hatırlarsanız şirket geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi OnePlus 15'i tanıtmıştı. Marka halihazırda bu telefonda sunduğu 165 Hz'lik yenileme hızıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak görünüşe göre şirketin gelecek planları çok daha büyük atılımı işaret ediyor. İşte detaylar'

Yeni OnePlus Telefonlar 240 Hz Yenileme Hızı Sunacak

Güvenilir kaynaklardan aktarılanlara göre, OnePlus gelecek yıllarda akıllı telefon ekranlarında çözünürlük ve yenileme hızı arasındaki mükemmel dengeyi yakalamayı amaçlıyor. Henüz net bir çözünürlük bilgisi paylaşılmasa da şirketin gelecekteki telefonlarında 240Hz dinamik yenileme hızına sahip bir ekrana yer vereceği bildiriliyor.

Bilmeyenler için şirketin son modeli OnePlus 15, 165 Hz'lik rekor tazeleme hızına karşın 1.5K çözünürlüğüyle selefi OnePlus 13'e kıyasla daha düşük bir çözünürlük vadediyordu. Uzmanlara göre şirket daha yüksek yenileme hızı için çözünürlük tarafında ödün vermek zorunda kaldı.

Öte yandan OnePlus, söz konusu hedefini gerçekleştirirse mobil cihaz ekranlarında günümüzdeki birçok üst düzey oyuncu monitöründen bile daha yüksek bir akıcılık sunmuş olacak. Şirketin mobil oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak bu yenilik için çalışmalarını hızlandırdığı söyleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus sahiden de yakın gelecekte 240 Hz yenileme hızı telefonlar üretebilir mi? Yorumlarda buluşalım.