16 GB RAM'li OnePlus Ace 6'nın Fiyatı Sızdırıldı! Bütçe Dostu Olacak

OnePlus Ace 6'nın fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus'ın yeni telefonu bütçe dostu fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Dev batarya ise tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak.

OnePlus Ace 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızdırılan görsele göre OnePlus Ace 6'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 3.099 yuan (18.281 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 3.399 yuan (20.051 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus Ace 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.800 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Ekran Büyüklüğü: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K+

Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

Ekran Parlaklığı: 1.800 nit

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

GPU: Adreno 830

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 1 TB'a kadar UFS 4.1

Su ve Toz Dayanıklılığı: IP65 Sertifikası

OnePlus Ace 6'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Ace 5 Racing'de sekiz çekirdekli Dimensity 9400e işlemcisi tercih edilmişti.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus Ace 6 1.5K+ çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1.800 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefon ayrıca Dolby Vision, HDR Vivid ve HDR10+ teknolojilerini de destekleyecek.

Ace 6'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear yer alacak. Çift hoparlöre sahip telefonda ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ace 6 ayrıca IP65 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OnePlus Ace 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6, OnePlus 15 ile birlikte 27 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, tasarımları ve fiyat etiketleri belli olacak. Sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus 13, 2024 yılının ekim ayında, OnePlus Ace 5 ise geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.