OnePlus'ın 7800 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus Ace 6 ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Büyük merakla beklenen akıllı telefonun birçok özelliği sızdırıldı. Sızıntıya göre Ace 6, oldukça etkileyici özelliklerle birlikte gelecek. Bu da yeni cihazın kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılaşacağı anlamına geliyor.

OnePlus Ace 6 Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya Kapasitesi: 7800 mAh.

7800 mAh. Hızlı Şarj: 120W.

120W. Ekran Büyüklüğü: 6,83 inç.

6,83 inç. Ekran Teknolojisi: OLED panel.

OLED panel. Ekran Çözünürlüğü: 1.5K çözünürlük.

1.5K çözünürlük. Yenileme Hızı: 165Hz yüksek yenileme hızı.

165Hz yüksek yenileme hızı. Güvenlik: Ekrana entegre edilmiş parmak izi sensörü.

Ekrana entegre edilmiş parmak izi sensörü. İşlemci: Snapdragon 8 Elite (4 nm).

Snapdragon 8 Elite (4 nm). RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB.

12 GB ve 16 GB. Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB.

256 GB, 512 GB ve 1 TB. İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Ace 6, 7800 mAh batarya kapasitesi sunacak. Ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek batarya kapasitesi ve şarj hızı sayesinde cihazı şarj etmeden çok uzun süre boyunca kullanabileceksiniz. Cihazınızı şarj etmeniz gerektiğinde ise fazla beklemek zorunda kalmayacaksınız.

Önceki sızıntılara göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca telefonun ekran altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. OnePlus Ace 5 Racing'de 6,77 inç ekran büyüklüğü, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran tercih edilmişti.

Cihaz, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak.Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. OnePlus Ace 5 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Cihazın Android 16 tabanlı ColoroS 16 ile geleceği belirtiliyor. İddiaya göre 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunabilir. Bu da kullanıcıların ihtiyacına en uygun depolama alanını seçmesine yardımcı olabilir.

OnePlus Ace 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6'nın Ekim ayında tanıtılacağı iddia ediliyor. Cihaz tanıtıldıktan sonra ise telefonun tüm özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Ancak tanıtım tarihine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini de belirtmek gerekiyor.