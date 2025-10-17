OnePlus'tan 7800 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Piyasaya sürüleceği günün iple çekildiği OnePlus Ace 6'nın tanıtım tarihi açıklandı. İki haftadan daha az bir süre sonra kullanıcıların karşısına çıkacak olan telefonun tanıtımla birlikte tüm özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuşacak. Sızıntılar ise gerek bataryası gerek işlemcisi ile son derece güçlü bir telefonun yolda olduğunu gösteriyor.

OnePlus Ace 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6, 27 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Cihazın beyaz ve siyah da dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. 6415 mAh batarya kapasitesine ve 80W hızlı şarj desteği ne sahip olan OnePlus Ace 5 ise 26 Aralık 2024'te tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (4 nm).

Snapdragon 8 Elite (4 nm). Batarya Kapasitesi: 7800 mAh.

7800 mAh. Hızlı Şarj: 120W.

120W. Ekran Büyüklüğü: 6,83 inç.

6,83 inç. Ekran Teknolojisi: OLED.

OLED. Ekran Çözünürlüğü: 1.5K çözünürlük.

1.5K çözünürlük. Yenileme Hızı: 165Hz yüksek yenileme hızı.

165Hz yüksek yenileme hızı. Güvenlik: Ekrana entegre edilmiş parmak izi sensörü.

Ekrana entegre edilmiş parmak izi sensörü. İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16.

Android 16 tabanlı ColorOS 16. RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB.

12 GB ve 16 GB. Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB.

OnePlus Ace 6'da Snapdragon 8 Elite işlemcisinin kullanılması bekleniyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Ace 5 Racing'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9400e işlemcisi tercih edilmişti.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 7800 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Bununla birlikte 120W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazınızı şarj etmeden uzun bir süre kullanmanıza imkân tanıyacak olan bu dev bataryayı çok kısa süre içinde şarj edebileceksiniz.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı öne sürülen cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sağlayacak. Bu arada ekran altına entegre edilmiş bir parmak izine de sahip olacak. Bu hem daha kolay bir kullanım elde etmenize hem de telefonunuzu güvende tutmanıza yardımcı olacak.

Android 16 tabanlı ColorOS ile gelmesi beklenen OnePlus Ace 6, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenekten birini tercih edebileceksiniz. Cihazın hangi kamera özellikleri ile birlikte geleceği ise belirsizliğini koruyor.