Robotik Kola Sahip Telefon Duyuruldu! Videosu Paylaşıldı

Honor, gelecekte tanıtacağı yeni bir telefonu duyurdu. Robot Phone olarak adlandırılan bu telefon, isminden de anlaşılacağı üzere sıradan akıllı telefonlardan çok daha farklı bir tasarıma sahip olacak. Şirket, bu modelde kamera tarafına yoğunlaşarak şimdiye kadar görülmemiş bir cihazı kullanıcılarla buluşturacak.

Honor, Robot Phone'un Görüntüsünü Yayınladı

Honor, geçtiğimiz günlerde Magic 8 serisi ile birlikte MagicPad 3 Pro, Watch 5 Pro ve Earbuds 4'ü tanıttı. Şirket, bu yeni tablet, kulaklık ve akıllı saat ve telefonların yanı sıra önemli bir duyuruya daha yer verdi ve yenilikçilik anlamında önemli bir gelişme olan Robot Phone'un tanıtım videosunu yayınladı.

Telefonun ismindeki "robot" kelimesi, kamerasından geliyor. Cihaza yerleştirilen robotik kola sahip bir kamera bulunuyor. Bu sayede kamera hareket edebiliyor. Yapay zeka desteği sayesinde onunla etkileşime girmek bile mümkün hâle geliyor. Çevrede olup bitenlere dair farkındalık kazanmasını sağlayan bu teknoloji sayesinde kamera sadece önemli anları kaydeden bir araç olmanın ötesine geçiyor.

Honor'a göre telefon aynı zamanda kullanıcılar için bir tür arkadaş gibi bir şey olacak. Örneğin kullanıcı, kendisinden kıyafetin güzel olup olmadığını sorduğunda kamera olumlu anlamda başını sallayabilecek veya beğenmediğini gösteren harekette bulunabilecek. Böylece onu sorularınıza cevaplar almak için kullanabileceğiniz bir tür yardımcı olarak kullanmanız da mümkün olacak.

Yeni telefonun Mart ayındaki MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılacağı açıklandı ancak burada bir prototipin mi yoksa son hâlinin mi gösterileceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Şu anda gördüğümüz telefon ise sadece nasıl çalışacağına dair fikir veriyor. Yani henüz ortada piyasaya sürülmeye hazır bir cihaz yok.

Bu arada Honor, telefonla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler için kayıtları açtı. Şirketin web sitesindeki Robot Phone sayfası üzerinden e-posta adresinizi girerek bu konseptin gerçeğe nasıl dönüşeceğine dair bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilir ve önemli geri bildirimlerinizle ürünün daha da iyi bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Bu arada kaydolanların ürünü ilk deneyen kişilerden biri olma fırsatı elde edeceğini de belirtelim.