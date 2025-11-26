8.000 mAh Bataryalı OnePlus Ace 6T'nin Renk Seçenekleri Belli Oldu
OnePlus Ace 6T'nin yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun renk seçenekleri belli oldu. İşte akıllı telefona dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus Ace 6T, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.
- Renk seçenekleri arasında siyah, yeşil ve mor yer alacak.
- OnePlus Ace 6T, kasım ayında tanıtılacak.
OnePlus'ın merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Ace 6T'nin yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte hem akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı hem de hangi renk seçenekleri ile satışa sunulacağı belli oldu. Sızdırılan görsellere göre akıllı telefon çok şık bir tasarıma sahip olacak.
OnePlus Ace 6T'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?
Paylaşılan görüntülere göre OnePlus Ace 6T siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.
OnePlus Ace 6T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 8.000mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Ace 6T'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. OnePlus Ace 6'da ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim.
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Akıllı telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
OnePlus Ace 6T Ne Zaman Tanıtılacak?
OnePlus Ace 6T, kasım ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan OnePlus Ace 5 ve Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus Ace 5 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.