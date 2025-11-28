OnePlus'tan 8.300 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Hızlı Şarj Olacak

OnePlus Ace 6T ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan OnePlus Ace 6T'nin bu kez batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonda dev batarya bulunacak. Bu, telefonun çok uzun bir pil ömrü sunmasını sağlayacak.

OnePlus Ace 6T Kaç mAh Bataryaya Sahip Olacak?

OnePlus Ace 6T, 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Böylece akıllı telefon kullanım deneyimi üst seviyeye taşınacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Akıllı telefon 16 GB'a kadar RAM seçenekleri suancak.

Depolama tarafında 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz. 6,83 inç ekrana sahip Ace 6T, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamear buluancak.

OnePlus Ace 6T'nin Teknik Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6.83 inç

6.83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 8.300 mAh

8.300 mAh Hızlı Şarj: 100W

OnePlus Ace 6T'nin Tanıtım Tarihi

Merakla beklenen OnePlus Ace 6T, 3 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 7.800 mAh batarya kapasitesine, 120W hızlı şarjk desteğine ve Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus Ace 6, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.