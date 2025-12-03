165Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8.300 mAh Bataryası Var!

OnePlus Ace 6T tanıtıldı. Ace 6 serisinin en son üyesi olan bu yeni model, Qualcomm'un yeni tanıtılan işlemcisi, dev batarya kapasitesi ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor. Cihaz, tüm bu özelliklerin yanı sıra oldukça zarif tasarımıyla da bütün gözleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OnePlus Ace 6T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.83 inç

6.83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2)

50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) Batarya: 8.300 mAh (100W Hızlı Şarj)

8.300 mAh (100W Hızlı Şarj) Sertifikasyon: IP66, IP68, IP69K

IP66, IP68, IP69K Boyut: 163,41 x 77,04 x 8,30 mm

163,41 x 77,04 x 8,30 mm Ağırlık: 217 gram

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus Ace 6T, 1.5K çözünürlük, 1800 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yoğun ışık altında net bir görüş sunan cihazın ekranı, yüksek yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı bir deneyim sağlayarak gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz ay küresel pazara gelen OnePlus 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun en dikkat çekici tarafı, 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip olması. Cihazın 10 saatten uzun bir süre oyun oynatabileceği ve 29 saat dizi izletebileceği öne sürülüyor. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Bu sayede şarj işleminin 23 dakika sürdüğü ifade ediliyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Cihaz ayrıca IP66, IP68 ve IP69K sertifikasına sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar toz, su ve düşmeye karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri karşılıyor. Siyah, yeşil, mor ve mavi renk seçenekleri ile beraber gelen cihaz, 163,41x77,04x8,30 mm boyutlarında ve 217 gram ağırlığa sahip.

OnePlus Ace 6T Fiyatı