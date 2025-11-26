Honor'dan 185Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 1.5K Çözünürlüğe Sahip

Honor'un yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şu anda test aşamasında olduğu belirtilen akıllı telefon, yüksek yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefonun ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip olacağı iddia edildi. Böylece üst düzey bir ekran deneyimi elde edilecek.

Honor'un Yeni Telefonu 185Hz Ekrana Sahip Olacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor, 185Hz yenileme hızına sahip bir akıllı telefonu test ediyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez görüntüyü yenilediğini gösterir.185Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.

Özellikle hızlı tempoya sahip oyunlarda fark daha belirgin bir şekilde hissedilecek. Akıllı telefonun ayrıca 1.5K çözünürlüğe sahip olacağı iddia edildi. Ekran teknolojisine ve diğer teknik özelliklere dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Akıllı telefonun isminin ne olacağı ve tasarımı ise henüz belli değil.

Honor, geçtiğimiz günlerde Honor 500 ve Honor 500 Pro olmak üzere iki farklı akıllı telefon tanıttı. 6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor 500, AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2736 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alan telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

Honor 500 Pro da 6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip. Akıllı telefoni, AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2736 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı telefonda iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor 500 Pro'da 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Akıllı telefonun RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.