OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Verildi

OnePlus yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Ace 6T olarak isimlendirilen akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon bu ay içinde tanıtılacak. Ace 6T, çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus Ace 6T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6T, kasım ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan OnePlus Ace 5 ve Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus Ace 5 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.000mAh

8.000mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Ortaya çıkan bilgilere göre Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Ace 6'da ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus Ace 6T, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği suancak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak.

8.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. OnePlus Ace 6T'nin arka tarafında 50 megapikse lçözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunacak.