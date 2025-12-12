OnePlus'tan Birçok Modele Android 16 Sürprizi!

OnePlus, Android 16 tabanlı OxygenOS 16'yı geçen ay dağıtmaya başladı. İlk olarak OnePlus 13 ve OnePlus Open gibi üst düzey modellere sunulan yeni sürüm, önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Neyse ki OnePlus, birçok modele daha OxygenOS 16 güncellemesini sunmaya başladı. İşte paylaşılan liste...

Android 16 Tabanlı OxygenOS 16 Güncellemesi Almaya Başlayan Modeller

Yaklaşık 3,4 GB - 3,6 GB boyutunda olan OxygenOS 16, kullanıcıları önemli yeniliklerle buluşturuyor. Yenilenmiş arayüzü ve daha akıcı animasyonlarıyla daha modern ve hızlı bir kullanım deneyim sunan yazılım, Plus Mind gibi akıllı içerik yönetimi araçları ve AI Writer, AI Portrait gibi yapay zeka özelliklerine sahip. Ayrıca Google Gemini entegrasyonu da mevcut.

OxygenOS 16 güncellemesi almaya başlayan OnePlus modelleri şu şekilde sıralandı:

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

OxygenOS 16 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

OxygenOS 16 güncellemesini yapmak için telefonunuzdan Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemeleri bölümüne girip güncellemeyi kontrol etmeniz yeterli. Güncelleme kademeli şekilde dağıtıldığı için yeni sürüm hemen görünmeyebilir. Bu durumda bir süre sonra yeniden kontrol etmenizde fayda var.

1. Adım: Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açın.

Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açın. 2. Adım: Sistem > Sistem güncellemeleri bölümüne giriş yapın.

Sistem > Sistem güncellemeleri bölümüne giriş yapın. 3. Adım: OxygenOS 16 güncellemesi geldiyse indirip kurulumu başlatabilirsiniz.

