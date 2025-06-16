100W Hızlı Şarj ve 7000 mAh: OnePlus Nord 5'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında OnePlus Nord 4 modelini tanıtan OnePlus, çok yakında yeni bir telefon tanıtacak. Nord 5 olarak isimlendirilen telefon devasa batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızıyla öne çıkacak. Peki, OnePlus Nord 5 ne zaman çıkacak?

OnePlus Nord 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord 5 isimli telefon 8 Temmuz 2025 tarihinde OnePlus Nord CE 5 ile birlikte tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak.

OnePlus Nord 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Nord 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefonda ayrıca 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera olacak.

Telefonda Snapdragon 8s Gen 3 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus'ın yeni telefonunda ekran altı parmak izi sensörü yer alacak. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçeneğin olması bekleniyor.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Nord 4'te 5.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Eğer bu iddia doğruysa batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.