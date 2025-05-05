OnePlus Nord 5 Noktayı Koydu: 13T Almak İsteyenleri Tekrar Düşündürecek

Akıllı telefon dünyasında hızlı bir çıkış yapan OnePlus 13T modeli zaferini kutluyorken yeni çıkacak olan bir başka telefon Nord 5'in kritik bir özelliği sızdırıldı. Telefon henüz tanıtılmamış olmasına rağmen ortaya çıkan bilgiler gösteriyor ki Nord 5; 13T'den daha büyük bir bataryaya sahip olacak.

OnePlus Nord 5, TUV Rheinland veri tabanında CPH2079 model numarasıyla ortaya çıktı. Resmi adı henüz doğrulanmamış olsa da cihazın global pazara Ace 5 Racing Edition ismiyle geleceği tahmin ediliyor.

Listeye göre cihaz tam 6.650 mAh büyüklüğünde bir batarya taşıyor. Bu da 13T'nin 6.260 mAh'lik pilinden belirgin şekilde büyük.

Nord 5'in 7.000 mAh Bataryayla Geleceği Söylenmişti

Nord 5'e dair paylaşılan bilgilerde çelişkiler dikkat çekiyor. Bir tarafta cihazın 7.000 mAh pil, 1.5K çözünürlükte OLED ekran ve Dimensity 9400e işlemciyle geleceği söylenirken diğer yandan bu sertifikada hem pil kapasitesi hem de şarj gücü daha düşük çıktı. İnternette kullanıcılar hangisine inanacağını şaşırıyor.

Bu yeni modeldeki hızlı şarj desteği biraz daha düşük. Önceki sızıntılarda 100W olarak beklenen şarj hızı, sertifikaya göre 80W ile sınırlı kalmış. Bu, bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı olabilir ama pil kapasitesi düşünüldüğünde hâlâ iddialı duruyor.

50 MP Kamera ama Kesin Mi?

Kamera tarafında da net bir tablo yok. Bazı kaynaklar cihazın arkasında 50MP + 2MP sensör yer alacağını belirtirken bazıları 50MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açı kombinasyonuna işaret ediyor. İşin özü, OnePlus resmi açıklamayı yapana kadar bu kafa karışıklığı sürecek gibi.

Yine de tüm detaylar ve ihtimaller göz önüne alındığında Nord 5'in fiyat/performans kulvarında yeterli şarj gücü ve dev piliyle başarılı olacağı kesin. 7.000 mAh bataryayla gelirse de tadından yenmez tabii.

Sizce 7.000 mAh yerine 6.650 mAh'lık pil kabul edilebilir mi yoksa bu skalada büyük bir eksiklik mi? Yorumlarda buluşalım.