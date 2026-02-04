165Hz Ekrana Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Yolda! 16 GB RAM'i Var

OnePlus, Nord 6 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Nord 6, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun bazı ülkelerde satışa sunulabilmesi için gerekiyor. Yakında tanıtılması beklenen telefon hem yüksek yenileme hızı hem de dev bataryasıyla dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Nord 6, Yeni Bir Sertifika Aldı

CPH2795 model numarasına sahip olan OnePlus Nord 6, EEC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinde yani Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan'da satılabilmesi için gerekli olan bir uygunluk belgesidir. EEC, akıllı telefonun AEB'nin teknik düzenlemelerine ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir.

Telefonun başka hangi ülkede piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil. Nord 6'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun fiyat etiketi, tüm teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord 5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Nord 6'nın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. akıllı telefon, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Akıllı telefonda ayrıca16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama seçenekleri göreceğiz.

Nord 6 gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Nord 5'te ise Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 5 için 31.999 rupi (15.391 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus Nord 6'nın ise 35000 rupi (16.834 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.