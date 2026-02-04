Apple'ın En Sevilen Ürünleri: İlk Beşte 6 Yıllık iPhone da Var!

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 17 Pro Max, listenin yedinci sırasında yer alırken altı yıl önce piyasaya sürülen iPhone 12 Mini'nin ilk beşte yer aldı. Listede ayrıca iPhone SE 2'den iPhone 8'e kadar birçok cihaz bulunuyor.

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar, en iyi orta segment telefonlar, en güçlü tabletler, en sevilen telefonlar ve en güçlü Apple cihazları açıklanmıştı. Şimdi ise Apple'ın en sevilen ürünleri belli oldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu liste, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. 12,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPad Pro 5, yüzde 97,44 kullanıcı memnuniyeti oranı ile zirvede yer almayı başardı. Bu tableti yüzde 96,88 kullanıcı memnuniyeti oranı ile iPad Air 4 takip etti.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları (Ocak 2026)

iPad Pro 5 12,9 inç (%97,44) iPad Air 4 (%96,88) iPad Pro 2024 11 inç (%96,6) iPhone 12 Mini (%95,76) iPhone SE 2 (%95,03) iPad Pro 4 12,9 inç (%94,64) iPhone 17 Pro Max (%94,21) iPad Air 5 (%93,92) iPhone 16e (%93,22) iPhone 8 (%%93,13)

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPad Pro 2024, yüzde 96,6 kullanıcı memnuniyeti oranı ile üçüncü sırada konumlandı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet, Ultra Retina Tandem OLED ekran üzerinde 1668 x 2420 piksel çözünürlük, 1600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Tablette 8.610 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan iPhone 12 Mini, yüzde 95,76 kullanıcı memnuniyeti oranı ile dördüncü sırada yer aldı. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda ayrıca 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Beşinci sırada yüzde 95,03 kullanıcı memnuniyeti ile iPhone SE 2 konumlandı. A13 Bionic işlemcisine sahip olan akıllı telefon, Retina IPS LCD ekran üzerinde 750 x 1334 piksel çözünürlük sunuyor. iPhone SE 2'de 3 GB RAM bulunuyor. Depolama tarfında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulnuyor.

Yüzde 94,64 kullanıcı memnuniyetine sahip olan iPad Pro 4 12,9 inç altıncı sırada yer aldı. Bu cihazı yüzde 94,21 kullanıcı memnuniyeti oranı ile iPhone 17 Pro Max takip etti. Gücünü A19 Pro işlemcisinden alan akıllı telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.