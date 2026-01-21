OnePlus'ın 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! Sonuç Şaşırttı

OnePlus Nord 6 Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber OnePlus Nord 6'nın performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Geekbench sonuçlarına göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

OnePlus Nord 6, Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OnePlus Nord 6, CPH2795 model numarası ile Geekbench'te görüntülendi. Bütçe dostu telefon, tek çekirdek testinde 2 bin 19 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 503 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon 16 GB RAM seçeneği de sunacak.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 GB / 16GB LPDDR5X

12 GB / 16GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

512 GB Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus'ın yeni akıllı telefonunda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Nord 5'te ise Snapdragon 8s Gen 3 mevcut.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 5 için 31.999 rupi (15.118 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus Nord 6'nın ise 35000 rupi (16.530 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

OnePlus Nord 6 Ne Zaman Çıkacak?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek OnePlus Nord 6'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani söz konusu akıllı telefon ocak, şubat veya mart ayında duyurulabilir. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. OnePlus Nord 5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.