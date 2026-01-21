Realme'den 16 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Realme Neo 8 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde telefonun batarya kapasitesi belli olmuştu. Realme Neo 8'in bu kez fiyatı ortaya çıktı. İddiaya göre telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Android telefonda ayrıca Qualcomm'un güçlü işlemcisine sahip olacak.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Neo 8'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama sürümü 2.599 yuan (16.176 TL), 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 2.899 yuan (18.046 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 3.099 yuan (19.291 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümün 3.399 yuan (21.155 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümün ise 3.899 yuan (24.274 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatlar ile gelebileceğini belirtelim.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPDDR5x) Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Ağırlık: 215 gram

215 gram Boyut: 162 x 77,07 x 8,3 mm

162 x 77,07 x 8,3 mm Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69

Akıllı telefonda Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Neo 7'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Realme Neo 8'in ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Neo 8, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

Realme Neo 8'in Tanıtım Tarihi

Realme'nin bütçe dostu Android telefonu Neo 8, 22 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Akıllı telefon siyah, mor ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.