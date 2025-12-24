OnePlus'ın Ucuz Amiral Gemisi Yakında Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus'ın yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Nord 6 olarak isimlendirilen akıllı telefon, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen Android telefon, Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi ile bilrikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamerasıyla da öne çıkacak.

OnePlus Nord 6 Yeni Sertifika Aldı

OnePlus Nord 6, Malezya'daki SIRIM sertifikasyon platformunda CPH2795 model numarası ile birlikte ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Malezya pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. SIRIM ayrıca akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağını da gösteriyor. Telefonun Hindistan dışında hangi ülkelere geleceği ise henüz belli değil.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdekten oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 830 mevcut. OnePlus Nord 5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Bütçe dostu Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera yer alacak. İkinci kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil. Serinin bir önceki modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 5 için 31.999 rupi (15.259 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus Nord 6'nın ise 35000 rupi (16.690 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.