Herkesin Gözü Bu Telefonlarda! İnanılmaz Başarıya İmza Attı
Realme'nin geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu Narzo 90 serisi büyük bir başarının altına imza attı. İşte bütçe dostu telefonlara dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Narzo 90 serisi, ilk 12 saatte 100 bin adet satıldı.
- Narzo 90, 16.999 rupi (8.109 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor.
- Narzo 90x, 13.999 rupi (6.677 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor.
Realme, geçtiğimiz haftalarda Narzo 90 serisini piyasaya sürdü. Narzo 90 ve Narzo 90x olmak üzere iki farklı modelden oluşan akıllı telefon serisi, satışlarda çok önemli bir başarı elde etti. Bütçe dostu Android telefonlar, dev batarya, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Realme Narzo 90 Serisi Kaç Adet Satıldı?
Realme Narzo 90 serisi, 16 Aralık 2025 tarihinde Hindistan'da satışa sunuldu. Yeni telefon serisi, ilk 12 saatte 100 bin adet satıldı. Bu başarı özellikle çevrim içi satış kanallarında elde edildi. Realme Narzo 90'ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 16.999 rupi (8.109 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 18.499 rupi (8.825 TL) fiyata satılıyor.
Realme Narzo 90x'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 13.999 rupi (6.677 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 15.499 rupi (7.393 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon açık mavi ve lacivert olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.
Realme Narzo 90 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,57 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 1.400 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6400 Max
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128GB Depolama
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj: 60W
- Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69
Realme Narzo 90x Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Parlaklığı: 1.200 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 60W
- Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0
Realme'nin bütçe dostu akıllı telefonu gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti.