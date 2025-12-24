Herkesin Gözü Bu Telefonlarda! İnanılmaz Başarıya İmza Attı

Realme, geçtiğimiz haftalarda Narzo 90 serisini piyasaya sürdü. Narzo 90 ve Narzo 90x olmak üzere iki farklı modelden oluşan akıllı telefon serisi, satışlarda çok önemli bir başarı elde etti. Bütçe dostu Android telefonlar, dev batarya, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Realme Narzo 90 Serisi Kaç Adet Satıldı?

Realme Narzo 90 serisi, 16 Aralık 2025 tarihinde Hindistan'da satışa sunuldu. Yeni telefon serisi, ilk 12 saatte 100 bin adet satıldı. Bu başarı özellikle çevrim içi satış kanallarında elde edildi. Realme Narzo 90'ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 16.999 rupi (8.109 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 18.499 rupi (8.825 TL) fiyata satılıyor.

Realme Narzo 90x'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 13.999 rupi (6.677 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 15.499 rupi (7.393 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon açık mavi ve lacivert olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Realme Narzo 90 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,57 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 6400 Max

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128GB Depolama

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 60W

Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69

Realme Narzo 90x Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 60W

Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Realme'nin bütçe dostu akıllı telefonu gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti.